Zalewski ha conquistato Inzaghi sarà riscattato dalla Roma | ecco le cifre

Nicolaè sempre più protagonista nell’Inter di Simone. Dopo il rientro dall’infortunio, l’esterno polacco si è rivelato decisivo nella semifinale di Coppa Italia contro il Milan, confermando il suo valore.Dal debutto nel derby Inter-Milan di febbraio, con l’assist per De Vrij, alla recente partecipazione all’azione del gol di Calhanoglu contro il Milan,ha dimostrato di poter essere un elemento chiave.Pronti 6,5 milioni di euro allaIl suo rendimento ha convinto l’Inter a esercitare il diritto di riscatto da 6,5 milioni di euro, assicurandosi il talento classe 2002 cresciuto nella.L’operazione di mercato si è rivelata strategica:si è imposto come alternativa di qualità sulle fasce dell’Inter, guadagnandosi la fiducia di. Dopo aver saltato la sfida con il Feyenoord in Europa, ora punta a essere protagonista nel match di Champions League contro il Bayern Monaco.