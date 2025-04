Serie D | Livorno rimandata la festa allo stadio in caso di promozione contro il Terranuova Traiana

festa allo stadio in caso di promozione, per lo meno non nell'immediato. A differenza di quanto annunciato in precedenza qualora il Livorno centrasse il salto in Serie C già questa domenica in occasione della sfida sul campo del Terranuova Traiana non ci saranno i festeggiamenti. Livornotoday.it - Serie D | Livorno, rimandata la festa allo stadio in caso di promozione contro il Terranuova Traiana Leggi su Livornotoday.it Nienteindi, per lo meno non nell'immediato. A differenza di quanto annunciato in precedenza qualora ilcentrasse il salto inC già questa domenica in occasione della sfida sul campo delnon ci saranno i festeggiamenti.

Serie D | Livorno, rimandata la festa allo stadio in caso di promozione contro il Terranuova Traiana. Allerta arancione, «rinviata FolGav-Livorno»: i motivi e le note delle società. Serie D, gir. E. Rinviata Follonica Gavorrano - Livorno: ecco la nuova data. MALTEMPO IN TOSCANA, ECCO TUTTE LE PARTITE RINVIATE. Serie D | Follonica Gavorrano - Livorno rinviata a data da destinarsi a causa del maltempo. Folgav-Livorno rimandata a data da destinarsi a causa dell'allerta meteo.

