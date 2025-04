Ilfattoquotidiano.it - Cliniche estetiche abusive, Nas e Gdf hanno denunciato due donne: “Alto rischio, clienti di 20 anni”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Effettuavano pericolose iniezioni sottocutanee di botulino, acido ialuronico e filler di dubbia provenienza, senza alcuna abilitazione o autorizzazione. I carabinieri del Nas di Brescia e la Guardia di finanzascoperto e smantellato duegestite dadi nazionalità romena all’interno dei loro appartamenti nei comuni di Pisogne, in provincia di Brescia, e di Costa Volpino, in provincia di Bergamo.Gli interventi estetici venivano pubblicizzati con post sui social media, tra cui Instagram e Facebook, con offerte economicamente allettanti. L’operazione ha portato nei giorni scorsi alla perquisizione delle abitazioni delle due indagate, nel corso delle quali sono stati trovati strumenti e sostanze mediche utilizzate illecitamente per trattamenti estetici al di fuori di qualsiasi autorizzazione e, conseguentemente, adper la salute dei lorola cui età, in molti casi, era di appena vent’