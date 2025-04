Frattesi al Milan? I rossoneri sarebbero pronti al dispetto

Frattesi al Milan. Il Milan si prepara a un'estate di cambiamenti, puntando su un progetto con una forte identità italiana. Fabio Paratici, vicino a diventare il nuovo direttore sportivo, vuole costruire un blocco azzurro per riportare i rossoneri ai vertici.Frattesi al Milan? I rossoneri sono vigiliA centrocampo, il club sta valutando Pellegrini e Cristante come possibili contropartite nella trattativa con la Roma per Saelemaekers, nel caso i giallorossi decidano di trattenere il belga. Ma non solo: secondo la Gazzetta dello Sport, il Milan monitora anche Davide Frattesi, che potrebbe lasciare l'Inter in cerca di maggiore spazio. Se il centrocampista nerazzurro dovesse aprire all'addio, il Diavolo sarebbe pronto a inserirsi nella corsa.

