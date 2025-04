Offensiva tariffaria USA solleva diffuse preoccupazioni opposizioni

Offensiva-tariffaria-usa-solleva-diffuse-preoccupazioni-opposizioni Agenzia Xinhua Romadailynews.it - Offensiva tariffaria USA solleva diffuse preoccupazioni, opposizioni Leggi su Romadailynews.it Tra un’ampia opposizione, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump mercoledi’ ha firmato un ordine esecutivo sui cosiddetti “dazi reciproci”, imponendo un “dazio minimo di base” del 10% e dazi piu’ alti verso alcuni partner commerciali. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https://www.agenzianova.com/a/6062055/6062055/2025-04-04/-usa-Agenzia Xinhua

