Rubava farmaci e dispositivi medici dall’ospedale; infermiere li utilizzava per la sua attività domiciliare; 59enne accusato di illecita appropriazione di beni pubblici presso il Riuniti di Anzio

illecita appropriazione di beni pubblici ha scosso l’ospedale Riuniti di Anzio. Un operatore socio sanitario di 59 anni, in servizio presso il nosocomio, è stato arrestato con l’accusa di peculato per aver sottratto farmaci e materiali sanitari destinati esclusivamente all’uso ospedaliero, utilizzandoli per svolgere prestazioni domiciliari private in totale autonomia e al di fuori di ogni regola.Prestazioni a domicilio con strumenti dell’ospedaleSecondo quanto ricostruito dagli investigatori della Compagnia dei Carabinieri di Anzio, l’uomo si allontanava dal luogo di lavoro senza giustificazione, sottraeva farmaci e dispositivi medici da diversi reparti e li utilizzava per effettuare visite private a pagamento presso il domicilio dei pazienti. Le indagini, condotte con strumenti tecnici e appostamenti, hanno permesso ai militari di cogliere in flagranza l’operatore, bloccato subito dopo una di queste visite abusive. Dayitalianews.com - Rubava farmaci e dispositivi medici dall’ospedale; infermiere li utilizzava per la sua attività domiciliare; 59enne accusato di illecita appropriazione di beni pubblici presso il Riuniti di Anzio Leggi su Dayitalianews.com Un grave episodio didiha scosso l’ospedaledi. Un operatore socio sanitario di 59 anni, in servizioil nosocomio, è stato arrestato con l’accusa di peculato per aver sottrattoe materiali sanitari destinati esclusivamente all’uso ospedaliero, utilizzandoli per svolgere prestazioni domiciliari private in totale autonomia e al di fuori di ogni regola.Prestazioni a domicilio con strumenti dell’ospedaleSecondo quanto ricostruito dagli investigatori della Compagnia dei Carabinieri di, l’uomo si allontanava dal luogo di lavoro senza giustificazione, sottraevada diversi reparti e liper effettuare visite private a pagamentoil domicilio dei pazienti. Le indagini, condotte con strumenti tecnici e appostamenti, hanno permesso ai militari di cogliere in flagranza l’operatore, bloccato subito dopo una di queste visite abusive.

Rubava farmaci dall'ospedale per fare visite private, ai domiciliari un 59enne - L'uomo è un operatore socio-sanitario del "Riuniti" di Anzio-Nettuno. Gravemente indiziato di peculato. Sottratti anche diversi dispositivi ... (rainews.it)

Rubava medicinali e integratori per rivenderli a prezzo scontato: arrestato 51enne - Per due anni, quasi ogni giorno, avrebbe rubato medicinali, integratori, cosmetici e dispositivi medici per 120mila euro ... che acquistavano regolarmente i farmaci rubati dal 51enne. (msn.com)

Segretaria accusata di aver rubato il ricettario al medico per ottenere farmaci - L’indagine è partita con la denuncia di un medico, ora in pensione, che si è rivolto ai carabinieri di Stresa poiché era stato contattato da una farmacia di Verbania che lo aveva informato di una ... (varesenews.it)