Rubano auto a Frattamaggiore e chiedono 2mila euro | arrestati un 34enne e un 57enne

34enne incensurato e un 57enne con precedenti penali, entrambi residenti nel quartiere Secondigliano di Napoli, sono stati arrestati e condotti nel carcere di Napoli-Poggioreale con l'accusa di ricettazione e tentata estorsione. L'operazione è stata condotta dalla Squadra Mobile di Caserta, nell'ambito di un'indagine coordinata.

