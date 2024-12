Sport.quotidiano.net - Ciclocross, giovani e amatori nel Gp La Pieve-Classica degli Olivi

a Presciano (Arezzo), 8 dicembre 2024 – Una giornata fredda come previsto con i monti del Pratomagno imbiancati dalla neve, ha accolto nella località aretina dia Presciano nel comune di Pergine Valdarno Laterina, la tradizionale manifestazione didell’otto dicembre, organizzata dalla S.S. Ponticino Tecnicolor Vaio. Per il Gran Premio Ladenominata “La” era questa la ventesima edizione, e l’ultima di Franco Forzini, nelle vesti di organizzatore della gara da lui ideata. L’augurio che possa proseguire ancora in futuro. L’edizione del ventennale era riservata aidel(G6 maschi e femmine), esordienti e allievi, oltre alle categoriaali. Una cinquantina i partecipanti alla gara aretina su di un tracciato spettacolare e non facile lungo circa due km e mezzo.