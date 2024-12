ASCOLTI TV 7 DICEMBRE 2024 | IL VOLO IN REPLICA 229% IN ALTRE PAROLE 62% IL TAPIRO A MARIOTTO 233% LA PRIMA DELLA SCALA 102%

Bubinoblog - ASCOLTI TV 7 DICEMBRE 2024: IL VOLO IN REPLICA (22,9%), IN ALTRE PAROLE (6,2%), IL TAPIRO A MARIOTTO (23,3%), LA PRIMA DELLA SCALA (10,2%)

Leggi su Bubinoblog

TV 7• Sabato •Glitv del 7con Laallainiziata già nel tardo pomeriggio, ma poi ancora musica con Il. Ecco tutti i dati di ieri. GruppiR A I24H – 2463 29.39PT – 4333 24.86M E D I A S E T24H – 3544 42.30PT – 8154 46.78Settegiorni Parlamento – 451 13.30Tg1 + Dialogo – 1164 23.00 + 1274 22.70Uno Mattina in Famiglia – 1237 21.60 + 1096 22.50Buongiorno Benessere – 1006 20.88Origini + Linea Verde Bike – 1059 18.48 + 1415 18.82Linea Verde Italia – 2269 19.80Tg1 – 3721 27.02Le Stagioni dell’Amore – 1498 11.64Passaggio a Nord Ovest – 911 8.18 + 881 8.40A Sua Immagine – 926 8.94 + 1100 10.76Sabato in Diretta Best – 1357 12.42Pres. La Forza del Destino – 1673 14.51La Forza del Destino (18:00) – 1603 10.85Tg1 (10?) – 2049 11.