Quotidiano.net - Voto romeno annullato, raffica di perquisizioni. Insorge la Lega: pericoloso

Leggi su Quotidiano.net

???Roma, 7 dicembre 2024 – Da Paese, con tutto il rispetto del caso, marginale negli equilibri europei a nazione con tutti gli occhi puntati addosso. Va onestamente ammesso che, fino all’inizio della guerra in Ucraina, le elezioni in Romania non erano seguite con la stessa attenzione che si riserva a loro oggi. E con l’apprensione che una parte di politica e opinione pubblica ormai nutre nei confronti di tutte le consultazioni elettorali che si tengono ultimamente sul territorio europeo. La guerra non lineare russa, il sistema di influenze e azioni che Mosca apparecchia puntualmente per distorcere la volontà popolare a suo favore, ormai è diventato un fatto strutturale e non emergenziale, a cui non si è ancora riusciti a trovare una soluzione. Per questo, la decisione dei giudici rumeni ha una portata che è giusto definire storica, anche se pone tutta una serie di questioni che, in una società liberale, non possono non essere tenute in considerazione.