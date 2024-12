Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 07-12-2024 ore 18:30

Leggi su Romadailynews.it

DEL 7 DICEMBRE ORE 18.20 GINA PANDOLFOUN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLANEL FRUSINATE, RESTA CHIUSA LA MARIA E ISOLA CASAMARI PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA,TRA LA A1-NAPOLI E L’USCITA DI FERENTINO, IN DIREZIONE SORAPROSEGUONO LE OPERAZIONI DI RIPRISTINO DELLA STRADAATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTOCI SPOSTIAMO SULLA CASILINA, INCIDENTE RISOLTO TRA LAGHETTO E PANTANO, LA CIRCONE è SCORREVOLE NELLE DUE DIREZIONISULLA-FIUMICINO UN INCIDENTE è LA CAUSA DELLE CODE TRA LA CRISTOFORO COLOMBO E VIA DELLA MAGLIANA IN DIREIZONE RACCORDO ANULAREE PER TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE SI RALLENTA IN ESTERNA TRA LE USCITE APPIA E DIRAMAZIONESUD E Più AVANTI TRA PRENESTINA E A24TERAMOSUL TRATTO URBANO DELLA-TERAMO SI STA IN CODA DA PORTONACCIO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE ESTAUTO IN CODA ANCHE SULLA FLAMINIA, DAL RACCORDO ANULARE A VIA DEI DUE PONTI, VERSO IL CENTROLO SPORT NELLA CAPITALEQUESTA SERA DALLE 20.