Ilrestodelcarlino.it - Urla e sangue in un bar di Ozzano: chiuso per dieci giorni

dell’Emilia (Bologna), 7 dicembre 2024 – È scattata la chiusura pernel bar discenario, l’altro giorno, di un’aggressione che aveva portato all’arresto di un tunisino di 28 anni. Dopo questo episodio e una serie di interventi “per soggetti molesti e spesso in stato di alterazione alcolica”, i carabinieri didell’Emilia, in provincia di Bologna, hannoperil bar per "tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica". I carabinieri, nel corso della mattina di venerdì 6 dicembre, hanno notificato il provvedimento al titolare del bar affiggendo il cartello con scritto: "su disposizione del questorev". I militari erano intervenuti nel locale per l'aggressione di un uomo armato di un oggetto appuntito nei confronti di un paio di clienti a causa di una discussione.