Tvplay.it - Sorpresa in Serie A, l’attaccante lascia l’Italia: pronto il ritorno in patria

Leggi su Tvplay.it

Già la finestra di calciomercato di gennaio potrebbe essere quella prescelta per finalizzare la trattativa:stando laA per tornare in. Decisione inaspettata.Il calciomercato di gennaio si avvicina con grande rapidità e tutte le squadre diA iniziano seriamente a pensare a come muoversi per rinforzare le proprie linee. In molti casi lo fanno per evitare che si complichi la situazione in vista della seconda parte della stagione, in molti altri invece per mantenere alte le aspettative e continuare a essere competitivi ai massimi livelli.inA,ilin(LaPresse) – tvplay Come comportarsi invece quando si danno le condizioni per cedere un giocatore importante? Deve cominciare a ragionarci una delle formazioni che meglio si sta disimpegnando in questa edizione corrente dellaA, ovvero la Fiorentina.