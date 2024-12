Quando le figlie d’arte rubano la scena ai genitori

Leggi su .com

Life&People.it Belle, anzi bellissime. Sia le madri che le. Perché come si dice, la mela non cade mai lontano dagli alberi. E questo vale anche nel mondo della moda. Un numero sempre crescente di super modelle infatti vantanoche hanno calcato le loro orme conquistando lafashion internazionale e varcando le passerelle delle più prestigiose case di moda, fino a posare tête-à-tête per alcune campagne pubblicitarie. Come Kate Moss e Hedi Klum che sono state interpreti di celebri scatti con le loro: Lila Grace per la campagna Peekaboo di Fendi fotografate da Craig McDean, e Leni per Intimissimi Lingerie. Ma non solo; oggi le passerelle sono invase anche da figli di attori, cantanti, musicisti che hanno scelto l’Olimpo della moda come palcoscenico per mostrare la loro creatività e bellezza.