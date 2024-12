Ilrestodelcarlino.it - Pesaro, ruba un cellulare e la polizia gli trova un magazzino pieno di refurtiva

, 7 dicembre 2024 – Avevato unin Comune. Ma lascopre a casa sua un vero e propriodi oggettiti un po’ ovunque. Gli agenti della volante hanno denunciato per furto aggravato e ricettazione un cittadino italiano di 48 anni. L’indagine era partita da una denuncia presentata lo scorso 2 dicembre per il furto di undagli uffici comunali. Grazie all’ultima localizzazione gps prima che ilvenisse spento, i poliziotti sono riusciti a risalire alla residenza di un uomo, già noto alle forze dell’ordine che, alla vista degli agenti fuori dalla propria abitazione, ha ammesso non solo il furto del(nel frattempo già ceduto ad uno straniero in cambio di una dose di sostanza stupefacente) ma anche di altri colpi compiuti nelle settimane precedenti.