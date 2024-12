Bergamonews.it - Palosco, scontro tra auto e furgone: muore un 76enne

Leggi su Bergamonews.it

Incidente mortale nel pomeriggio di sabato 7 dicembre asulla sulla provinciale per Mornico, all’altezza della Comarmi. Un uomo di 76 anni è morto nellotra un’e unalle 16.45.Immediata la richiesta di soccorsi che ha portato sul posto un’ambulanza di Padana emergenze e un elicottero dall’ospedale di Bergamo. I medici però non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. Per i rilievi di Legge sono intervenuti i carabinieri di Treviglio.Seguono aggiornamenti.