Justcalcio.com - “Marcus Rashford sarà sempre sotto esame, non può semplicemente chiedere alla gente di stare zitta, non lo faranno. Deve dimostrare di essere di nuovo ossessionato dal calcio, il miglior treno più di chiunque altro’: l’ex attaccante del Manchester United lancia un avvertimento alla stella dell’Old Trafford

Breaking:ha iniziato l’era di Ruben Amorim alcon tre gol nelle prime due partite, mentre cerca di riscoprire la sua formae all’Old.Il 27enne ha avuto 18 mesi difficili dopo aver segnato 17 gol in Premier League nella prima stagione di Erik ten Hag da allenatore, vedendo la sua forma peggiorare mentre i risultati peggioravanola guida dell’olandese.La scorsa stagione ha segnato solo otto volte in tutte le competizioni, mentre questa volta aveva segnato solo un gol nelle prime 11 partite di Premier League del.ParlaLuigi Saha (Credito immagine: Getty Images), però, ha trovato il bersaglio a soli due minuti dall’inizio della prima partita di Amorim da allenatore a Ipswich Town, poi ha segnato una doppietta nella vittoria per 4-0 sull’Everton.