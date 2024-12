Liberoquotidiano.it - "L'opera porta sfortuna? Già dato": Tamberi gela il cronista alla Prima della Scala

Leggi su Liberoquotidiano.it

"L'? Io ho già, con me non attacca": il campione di salto in alto Gianmarco, per lavoltadi Milano, lo ha detto rispondendo alle domande dei cronisti, facendo riferimento alle sue difficoltà alle Olimpiadi di Parigi, quando problemi fisici gli hanno impedito di partecipare al megliogara. L'atleta, così come molti altri vip, è stato invitato ad assistere a "La Forza del destino", l'di Giuseppe Verdi che apre la stagione 2024-25 del teatro La. "Sono molto felice - ha poi aggiunto- è lavolta. La mia fidanzata e io siamo eleganti perchéè d'obbligo". Interpellato sulla credenza dell'è stato anche Vittorio Brumotti, inviato di Striscia la Notizia, che ha detto: "Non credosfiga, sennò sarei già morto".