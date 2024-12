Quotidiano.net - Lmdv di Leonardo Maria Del Vecchio compra il Twiga

Capital, il family office che fa capo aDel, tramite la Triple Sea Food, ha firmato un accordo per l'acquisizione del Brande di 4 location del Gruppo Majestas, che fa capo a Flavio Briatore. Nasce così una realtà italiana leader nell'hospitality di lusso con brand iconici, 50 milioni di fatturato e 600 persone., marchio storico del gruppo Majestas, è nato nel 2000 in Versilia per poi crescere e affermarsi a livello internazionale come icona dell'hospitality di lusso: un brand solido e altamente redditizio, supportato dall'impegno di 360 persone.