Oasport.it - LIVE Sci di fondo, Sprint Lillehammer 2024 in DIRETTA: Pellegrino in semifinale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.23: Questi i protagonisti dell’ultima batteria:Aleksander Elde Holmboe (NOR)Harald Oestberg Amundsen (NOR)Marius Kastner (GER)Niilo Moilanen (FIN)Emil Danielsson (SWE)Joni Maki (FIN)12.22: Crolla nel finale dopo aver guidato fino all’ultima salita Hellweger che chiude ultimo la batteria ed è eliminato. Vince Jenssen davanti a Moser12.17: C’è Hellweger al via nella quarta batteria. Questi i protagonisti:Ben Ogden (USA)Matz William Jenssen (NOR)Haavard Solaas Taugboel (NOR)Lauri Vuorinen (FIN)Benjamin Moser (AUT)Michael Hellweger (ITA)12.15: VOLATONA!!!È IN! Secondo l’azzurro che sarà al via nella seconda. Brillante l’azzurro sia in salita che nel finale: chiude alle spalle di Valnes12.13: Batteria tattica, bisogna entrare fra i primi due12.