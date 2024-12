Oasport.it - LIVE Biathlon, Sprint femminile Kontiolahti 2024 in DIRETTA: iniziata la gara, serve un colpo a Dorothea Wierer!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17:10LA! La prima atleta interessante sarà la norvegese Kirkeeide (4).17:05 Cinque minuti e si parte. Giornata che ci ha consegnato il triplo podio, con tanto di vittoria, dello Snowboard alpino con Felicetti, Bormolini e una super Lucia Dalmasso. Da sottolineare anche il podio di Federico Pellegrino nellaTL di Lillehammer.una risposta anche dalin attesa del SuperG da Beaver Creek!17:01al momento è esclusa dalla Mass start di domani, per qualificarsi ha bisogno di rientrare nelle prime 15 di tappa. Servirà, con ogni probabilità, un piazzamento nelle prime 15 posizioni, ma potrebbe anche non bastare. Messa decisamente meglio invece Samuela Comola, forte del 13° posto di mercoledì.16:55 Ricordiamo i pettorali di partenza delle azzurrre: Hannah Auchentaller (21); Samuela Comola (31);(35) e Michela Carrara (67).