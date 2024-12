Lanazione.it - I numeri della generosità. Avis, crescono le donazioni. Appello per la raccolta

Finalmente la buona notizia: in Umbria, sono aumentate ledi sangue rispetto all’anno precedente, andamento che conferma il trend positivo nella provincia di Perugia e una ripresa nel Ternano. Rispetto al report sangue, i dati dicono che al 30 novembre lesono state 36.407, 491 in più rispetto alle 35.916 del 2023 (+1,37%). Tuttavia, durante la tradizionale conferenza diregionale Umbria il presidente Enrico Marconi ha segnalato "gravi problemi per lasangue nella Usl Umbria 2. Abbiamo ieri ricevuto – sottolinea Marconi – una comunicazione secondo la quale, a causacarenza di personale sanitario nell’ospedale di Foligno, ci viene chiesto di ridurre di piùmetà gli accessi e le prenotazioni per ledi sangue per il prossimo periodo. Per noi questo è inconcepibile e abbiamo già chiesto alla direzione dell’Azienda di ovviare a tali carenze".