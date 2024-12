Sport.quotidiano.net - Genoa-Torino 0-0: a Marassi vincono paura, errori e noia

Leggi su Sport.quotidiano.net

Genova, 7 dicembre 2024 -hanno i loro rispettivi problemi e li espongono tutti sul prato del Ferraris, che assiste a 90' tutt'altro che indimenticabili trae tanta. Gli unici due lampi nel pomeriggio di torpore sono di sponda granata: nel primo tempo un palo colpito da Vojvoda su cross di Adams e nella ripresa un gol annullato a Karamoh per precedente tocco di mano di Coco. Il finale sembra lanciare l'arrembaggio degli ospiti, ma in realtà a parte una botta di Tameze dopo un'uscita infelice di Leali non succede nulla. La partita finisce 0-0 ed è un brodino per entrambe: ilmanca ancora l'appuntamento con la vittoria ama allunga la striscia di imbattibilità, mentre ilsi regala un punticino che muove la classifica. Le formazioni ufficiali Viera sceglie un 4-3-3 aperto da Leali, con Sabelli, Bani, Matturro e Martin in difesa e Thorsby, Badelj e Frendrup a centrocampo: in attacco invece ci sono Zanoli, Pinamonti e Miretti.