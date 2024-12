Iodonna.it - Da chi tira le somme di un anno volato via come uno starnuto a chi ha spostato le montagne dentro di sé. L’oroscopo della settimana di Francesca Tumiati, in video

Da chi sente un gran bisogno di leggerezza a chi è in attesa di un grande salto di qualità a livello professionale. Ecco le previsioni deldi.Ariete21 marzo – 19 aprileSi avverte la smania felice di possibilità che premono davanti alla porta di casa vostra. E voi le fate aspettare con il cuore in gola.Parola chiave: novità.Toro20 aprile – 20 maggioAvete già passato da tempo il confine per raggiungere quello che volevate. Avete riconosciuto la persona giusta o il luogo di lavoro dove ricollocarvi.Parola chiave: superare. Leggi anche › Il Tema Natale di Alfonso Cuarón, Sagittario esploratore dell’inconscio Gemelli21 maggio – 21 giugnoOra che a dicembre sino ledi unviauno, la sensazione è quella di aver conquistato un posto più stabile.