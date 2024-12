.com - Calcio / Prima e Seconda Categoria 2024/25, risultati e marcatori della 12^ giornata

Nel girone B diperde il Montemarciano, colpaccioLabor, ed è il Marzocca a passare in testa. Pareggi di Castelfrettese e Borgo Minonna, vince il Borghetto. Tre punti pesantissimi per lo Staffolo. Nel girone C l’Argignano batte il Real Elpidiense.InC pari tra Cupramontana-Monte Roberto e Chiaravalle – Le Torri Castelplanio. InD il Candia Baraccola Aspio prende un punto contro la capolista Ankon Dorica. Nell’F non cambia nulla: Sarnano e Cingolana pareggiano entrambe. Il Villa Strada tre punti contro l’EsanatogliaIN AGGIORNAMENTOVALLESINA, 7 dicembre– Turno numero 12 di campionato con tante sorprese ad iniziare dalla sconfitta casalinga del Montemarciano per manoLabor. Vince il Marzocca che balza al comando sfruttando anche il pariCastelfrettese fermata a domicilio dall’Osimo 2011.