Ilgiorno.it - A Melegnano si accendono le 565.678 le luci a led della casa di Babbo Natale

Leggi su Ilgiorno.it

(Milano), 7 dicembre 2024 – Oggi alle 17, come da tradizione, sono state accese le 565.678 lea led che illuminano ladidando ufficialmente il via alle feste pre natalizie. Un evento partecipato da una folla di melegnanesi e tanti altri visitatori venuti da fuori.- 07-12-2024 - ACCENSIONEDI- ABITAZIONE PRIVATA ADDOBBATA CON OLTRE 560MILAA LED - FOTO CANALI/ANSA - PER REDAZIONE SUD MILANO/METROPOLI - PINCIONI/CANGEMI L'accensione è stata preceduta dalla marcia dei Babbipartiti da piazza Risorgimento e accolta dagli alpini al civico 31 di via Platani con tanto di panettone, vin brulè e cioccolata calda.- 07-12-2024 - ACCENSIONEDI- ABITAZIONE PRIVATA ADDOBBATA CON OLTRE 560MILAA LED - LA MARCIA DEI BABBI- FOTO CANALI/ANSA - PER REDAZIONE SUD MILANO/METROPOLI - PINCIONI/CANGEMI Ogni anno, lesiil 7 dicembre e si spengono il 6 gennaio; gli orari sono dalle 17 alle 21.