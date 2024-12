Quotidiano.net - Valeria Marini sfugge a un’aggressione. “Mi ha inseguita giù per le scale”

Roma, 6 dicembre 2024 - "Sto bene ma sono molto scossa e mi sento fortunata", la rassicurazione di, dopo essere scampata ieri sera adsulledi casa da parte di uno sconosciuto. La soubrette ha avuto la prontezza di capire, appena rientrata nel palazzo, che c'era un malintenzionato nell’ombra. Le luci delleerano rotteaveva appena varcato il portone dell'edificio, erano le 23 e le luci delleerano rotte, l'attrice nell’oscurità ha esitato, ma non si è fermata e ha iniziato a salire alcuni gradini. Il buio non aiutava e dei rumori sospetti l'hanno messa subito in allarme. Lachiede chi è, se c'è qualcuno nelledavanti a lei. Nessuna risposta ma il silenzio viene improvvisamente interrotto dai passi veloci di qualcuno che sta scendendo velocemente i gradini.