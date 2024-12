Formiche.net - Unifil, aggiornare le regole d’ingaggio. Crosetto in Libano

“È necessarioledie permettere alla missione stessa piena e concreta libertà di agire, nel rispetto della risoluzione”. Questo il messaggio che il ministro della Difesa, Guido, ha consegnato al suo omologo libanese in occasione di una visita ufficiale in un momento altamente complesso della situazione mediorientale in un’area dove, come è noto, i militari italiani non solo sono impegnati nella missione bilaterale Mibil, ma anche nella missione di interposizione delle Nazioni Uniteessenzialeha incontrato il ministro della Difesa libanese, Maurice Sleem, e il capo di Stato maggiore della Difesa libanese, generale Joseph Aoun a cui ha specificato che la missione è essenziale per la stabilità ma occorre un passo in più:leper “permettere alla missione stessa piena e concreta libertà di agire, nel rispetto della risoluzione 1701 dell’Onu, non possiamo perdere altro tempo”.