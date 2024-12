Ilrestodelcarlino.it - Un altro incendio in via Sirani a Bologna, fiamme altissime nella notte. “Aiutateci, bisogna fermare tutto questo”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 6 dicembre 2024 – Ancora unpalazzina al civico 1 di via Elisabetta, ancora unadi paura in Bolognina, con i residenti costretti a stare di fuori, al freddo. “E il terrore è che possa accadere di nuovo”. Nuove, ieri sera, hanno avvolto il condominio, dove vivono 11 famiglie, dopo che già appena tre settimane fa – l’11 novembre scorso – un rogo aveva interessato lo stesso appartamento al piano terra. I carabinieri della stazione di Navile indagano perdoloso. Da quando si è verificato l’, l’appartamento in questione è rimasto disabitato, “con le finestre lasciate aperte”, specificano i residenti. Nei giorni scorsi, chi abita in zona ha visto un viavai sospetto in quella casa: “Si sono introdotti all’interno diverse volte”.