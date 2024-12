Ucraina Meloni sente Zelensky | Italia continuerà a sostenere Kiev

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 6 dic. (askanews) – La presidente del Consiglio, Giorgia, ha avuto oggi una conversazione telefonica con il presidente dell’, Volodymyr. Nel corso del colloquio – fa sapere Palazzo Chigi in una nota -, la presidenteha ribadito il sostegno a 360 gradi che l’assicura ead assicurare all’e al popolo ucraino, con l’obiettivo di costruire una pace giusta. I due leader hanno avuto, inoltre, uno scambio sulle prossime iniziative diplomatiche, anche in vista del Consiglio Europeo. Infine, la presidente del Consiglioha ricordato l’impegnono per l’organizzazione a Roma, nel 2025, della Ukraine Recovery Conference. L'articoloproviene da Ildenaro.it.