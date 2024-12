Selene un hub energetico sulla Luna | ecco il progetto italiano guidato da Enea

Leggi su Ildenaro.it

Produrre energia elettrica sul suolore grazie a piccole centrali alimentate con energia nucleare. E’ l’obiettivo deltuttodenominato(Sistemare con l’Energia NuclearE) finanziato dall‘Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e condotto dall’come capofila, in collaborazione con il Dipartimento di Energia del Politecnico di Milano e Thales Alenia Space Italia. Ilrisultato fra i vincitori, nel 2023, di un bando di finanziamento ASI per lo sviluppo di esperimenti scientifici per la, punta a studiare le tecniche per la produzione di energia sul nostro satellite, superando i limiti delle tecnologie energetiche tradizionali. Nella realizzazione delsono coinvolti quattro centri di ricerche: Frascati, Casaccia, Bologna e Brasimone.