Scienza il cioccolato nero nella dieta riduce il rischio diabete di tipo 2

Non solo comfort food e ingrediente ‘afrodisiaco’ delle cene di San Valentino. Per lail– rigorosamente fondente e non al latte – è anche un cibo amico della salute. Mangiarne 5 porzioni alla settimana è associato a una riduzione deldidi2, secondo uno studio a lungo termine condotto negli Usa. I risultati sono pubblicati sulla rivista ‘Bmj’ e toccano un tema di sanità serio e impattante: il dato globale deldi2 è infatti destinato a salire a quota 700 milioni di pazienti entro il 2045. Perché i ricercatori della Harvard TH Chan School of Public Health, che firmano il lavoro, si sono concentrati sul? Questo alimento contiene alti livelli di flavonoli, un composto naturale presentefrutta everdura, ed è stato dimostrato che i flavonoli favoriscono la salute del cuore e riducono proprio ildidi2.