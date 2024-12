Lanazione.it - Scandicci, il 7 dicembre la danza invade la città con due appuntamenti

Firenze, 62024 - All’interno del cartellone di Open City Winter “Magia d'Inverno”, che il comune direalizza da novembre 2024 a gennaio 2025 e che torna dopo l’estate ad animare lacon innumerevoli eventi culturali, trova spazio Dance in the city che si compone di dueideati da Stazione Utopia in collaborazione con The Gate Florence Dance Urban School. Itori di The Gate Florence Dance Urban Schoolranno Piazza Nenni del villaggio Socet il 7alle ore 15 per poi migrare il 15alla casa del Popolo di Casellina alle ore 16.In programma figurano flash mob con gli allievi della scuola, a cura di Jennifer Lavinia Rosati, Lorenzo Di Rocco e Teresa Bagnoli, a seguire la creazione di Zakuro dal titolo Indissolubile dipendenza, firmato da Jennifer Lavinia Rosati e Lorenzo Di Rocco e interpretato da Giulia Avola e Henry Tanzini.