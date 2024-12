Inter-news.it - Ranocchia: «L’Inter dia continuità, rosa forte! Scudetto? Una no»

Leggi su Inter-news.it

, ex Inter, ha parlato dei nerazzurri e del loro percorso in questa stagione. Poi nella lottataglia una squadra.ANDARE AVANTI – Ospite negli studi di Mediaset, al termine di Lazio-Napoli, Andreaha speso qualche breve battuta anche sul. I nerazzurri giocheranno oggi col Parma in campionato. Questo il suo commento: «deve continuare a fare questo che sta facendo, ha unaimportante,. Quest’anno sarà un po’ più difficile perché le concorrenti sono forti, però per mepuò rivincere il campionato. La Juventus non la vedo pronta per arrivare in cima, le altre squadre le vedo più avanti e stanno facendo meglio in questo momento».Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (: «dia? Una no»)© Inter-News.