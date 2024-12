.com - Quarticciolo, sgomberati 5 alloggi e 3 magazzini Ater occupati

Si sono concluse le operazioni di controllo straordinario nel quartiere, nella periferia est di Roma, condotte da circa 300 agenti della Polizia Locale di Roma Capitale. Fin dalle prime luci dell’alba, le pattuglie hanno effettuato verifiche a tappeto sull’intera area, concentrandosi in particolare sugli immobili e sui veicoli presenti nel quartiere., sgomberi a tappetoNel corso dell’intervento sono staticinque appartamenti di proprietà dell’abusivamente da persone non aventi diritto, e recuperati treanch’essi oggetto di occupazione illecita. Complessivamente, sette persone sono state denunciate per occupazione abusiva o altre irregolarità.Le operazioni hanno incluso anche un’intensa attività di monitoraggio delle strade del quartiere.