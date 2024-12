Project Management | il valore aggiunto della formazione AgilePM

Leggi su Ildenaro.it

Il giornale di marketing, comunicazione e cultura digitale Inside Marketing definisce ilnel modo seguente: “l’insieme di tutte quella attività finalizzate alla gestione di un progetto, al raggiungimento degli obiettivi da esso preposti e alla pianificazione di tutte le fasi che lo compongono”.La figura specializzata in– che è da considerarsi una disciplina a tutti gli effetti – è, pertanto, ilmanager. Per ricoprire tale ruolo è necessario essere in possesso di una laurea in economia,e finanza, informatica oppure architettura, a cui dovrà fare seguito un corso specializzato.Oggi sono sempre di più coloro che scelgono di svolgere laonline, a fronte di percorsi altamente qualificanti e che possono essere quindi conseguiti secondo una gestione ottimale del tempo, senza le “limitazioni” che per sua natura presenta, in molti casi, la frequentazione delle lezioni di stampo tradizionale.