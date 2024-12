Sport.quotidiano.net - Premier League, frena il Liverpool. Il City ritorna alla vittoria. Bene Chelsea e Arsenal

Leggi su Sport.quotidiano.net

Bologna, 6 dicembre 2024 – Il turno infrasettimanale disi è concluso. I reds di Arne Slot che sono stati raggiunti al 90’ dal Newcastle, permettendo alle concorrenti di accorciare in classifica: il(grazieper 5-1 sul Southampton) e l’(che ha sconfitto 2-0 il Manchester United), ora si trovano a -7 dvetta. Tornaanche il Manchester, che mercoledì ha sconfitto per 3-0 il Nottingham Forest. Segnali positivi da parte dei citizens, che forse si sono lasciati il peggio alle spalle e ora possono guardare al futuro con più fiducia. Cade, invece, il Tottenham: al Bournemouth è bastata la rete dell’ex juventino Huijsen: con questo risultato, gli Spurs scendono addirittura al decimo posto in classifica, scavalcati proprio dsquadra di Iraola.