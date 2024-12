Ilrestodelcarlino.it - Pattinaggio su ghiaccio, oggi apre la pista. E’ il clou del cartellone

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Natale in: anche quest’anno ad Argenta un ricco programma di eventi e la bellissimadisulin Piazza Garibaldi accompagneranno il periodo festivo di grandi e piccini. Per la gioia dei bambini, aprirà al pubblicoe resterà aperta fino al 6 gennaio 2025 a cura di Soelia spa. E’ l’appuntamentodelnatalizio, che è ricco e variegato. "Anche quest’anno Argenta si prepara a vivere le festività con un programma ricco di eventi pensati per tutte le età. L’obiettivo – afferma l’assessore alla Cultura, Monica Malagolini – è rafforzare il senso di comunità e permettere a residenti e visitatori di vivere la magia di questo periodo speciale. Tra gli eventi più attesi quelli legati alla tradizione locale, come i festeggiamenti per San Nicola patrono di Argenta, che rappresentano un momento di grande suggestione e gioia per i bambini e non solo".