NBA 2024 2025 | Cleveland raggiunge quota 20 vittorie Knicks e Mavs confermano il momento di forma

Non potevano che essere iCavaliers la prima franchigia are il traguardo delle 20nella regular season NBA. Nella notte italiana, la capolista a Est ha superato per 126-114 i Denver Nuggets grazie ai 28 punti di Donovan Mitchell, consolidando il primo posto della Eastern Conference.Sesta vittoria di fila per i Dallas Mavericks, che non hanno avuto problemi nel superare i Washington Wizards (137-101). Tripla doppia per Luka Doncic, autore di 21 punti, 10 rimbalzi e 10 assist. Tutto facile anche per i New York, che prolungano a quattro la striscia di successi consecutivi: domati per 125-101 gli Charlotte Hornets grazie a un super Karl-Anthony Towns da 27 punti e 16 rimbalzi.RISULTATI E CLASSIFICHE AGGIORNATENon c’è storia nella sfida tra Oklahoma City Thunder e Toronto Raptors: 129-92 in favore della franchigia leader a Ovest, che migliora il suo bilancio stagionale a 17-5 e si gode uno Shai Gilgeous-Alexander da 30 punti.