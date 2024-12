Unlimitednews.it - Mimì vince l’edizione 2024 di X Factor

ROMA (ITALPRESS) – E’ stata la 17enneCaruso, della squadra di Manuel Agnelli, ad aggiudicarsidi X, lo show Sky Original prodotto da Fremantle, nella prima finale in esterna nella storia del programma in Piazza del Plebiscito a Napoli. Una cavalcata straordinaria, quella di, di Usmate Velate (Monza-Brianza) con origini del Mali, che con le sue interpretazioni sempre intense ha conquistato il pubblico avendo la meglio sui Les Votives, secondi classificati. Terzi I Patagarri e quarto Lorenzo Salvetti. Per Manuel Agnelli si tratta dellla prima vittoria nelle sue sei edizioni di X. Cresciuta ascoltando soul e jazz, la sua voce spazia tra il soul, l’indie e perfino l’hip hop per connettersi con gli altri, fine ultimo del suo progetto. Canta per scappare dalle responsabilità di un mondo noioso.