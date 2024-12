Lanazione.it - La quarta edizione del Summit del Gioiello Italiano, organizzata da Italian Exhibition Group nell’auditorium di Arezzo Fiere e Congressi

, 6 dicembre 2024 – La filiera orafa di fronte ai nuovi scenari geopolitici e gli studenti toscani che incontrano le imprese manifatturiere. Ladeldeldadi, in due giorni ha tracciato la mappa dei cambiamenti internazionali che il 2025 prospetta. Ilha poi ampliato la sua formula, nella mattinata odierna, con un grande successo per la tappa regionale di Smart Future Academy; iniziativa di orientamento dedicata ai giovani della Toscana. «Ilè divenuto un punto di riferimento per il mondo dele per noi è un modo di essere davvero partner per imprese e territori dove operiamo», ha esordito Maurizio Ermeti, presidente IEG. Per il distretto produttivo orafo dila priorità è senz’altro il ricambio generazionale nelle maestranze.