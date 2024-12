Inter-news.it - Inzaghi: «Parma bel banco di prova. Bravi soprattutto in questo!»

Leggi su Inter-news.it

Simonesi è pronunciato prima dell’inizio di Inter-, match valido per la quindicesima giornata della Serie A 2024-2025.il suo commento.LE DICHIARAZIONI – Simonesi è così espresso a DAZN nel pre-partita di Inter-: «Domenica sera al Franchi abbiamo vissuto una brutta serata, tutto il calcio in generale. Adesso sappiamo che Edoardo sta bene, per cui abbiamo cercato di preparare questa partita nel migliore dei modi. Stiamo cercando di lavorare bene, eliminando degli errori. Stasera sarà un beldiperché incontriamo una squadra che è molto brava nelle ripartenze. Napoli e Atalanta corrono, come l’Inter. Si tratta di club forti e attrezzati, ma non solo loro. Sarà un percorso lungo per tutti, siamo soltanto alla quindicesima giornata».Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (: «beldi