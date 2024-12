Sport.quotidiano.net - Inter-Parma 3-1: i nerazzurri travolgenti a San Siro. Segnale scudetto a Napoli e Atalanta

Milano, 6 dicembre 2024 – Vince e convince l’che, nell’anticipo della quindicesima giornata di Serie A, travolge 3-1 il, raccogliendo l’undicesimo successo nelle ultime tredici uscite ma soprattutto lanciando unad(momentaneamente agganciata a quota 31) e(ora a +1 sull’). A Sanè andato in scena un vero e proprio monologo deiche, grazie a una manovra avvolgente, hanno dominato sin da un primo tempo in cui hanno creato un’importante mole di palle gol – tra le quali anche un palo colpito da Dumfries –, sbloccando la gara al 41’ grazie a Dimarco. Nella ripresa, poi, gli uomini di Inzaghi non hanno minimamente accennato a fermarsi ed anzi hanno schiacciato il pedale dell’acceleratore chiudendo i conti con i gol di Barella e Thuram.