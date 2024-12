Quotidiano.net - Il sindaco della Milano da bere. Addio a Pillitteri, colto e ironico. Socialista fino all’ultimo respiro

* Paoloè conosciuto soprattutto per essere stato ilda’. Un luogo comune che, da tempo, ha perso l’accezione demonizzante che lo accompagnò per tutti gli anni Novanta. Unastraripante di stimoli che si giovava, oltre che delle sue innate risorse proprie, di una qualità amministrativa che, oggi lo si può dire, era di assoluta eccellenza. Ma Paolonon è stato soltanto quello. Chi lo ha conosciuto bene (ed io per primo) sa cheè stato, in primo luogo, un uomo di cultura. La sua è stata vita molto densa. Nella prima parte caratterizzata da rapporti con personaggi straordinari dell’arte e dello spettacolo. Walter Chiari era di casa. E gli era particolarmente affezionato perché, dopo gli anni di oblio seguiti alle sue vicende giudiziarie, da assessore alla Cultura lo aveva voluto come protagonista di una kermesse organizzata dal Comune di