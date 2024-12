Gamberorosso.it - Il migliore ossobuco di Milano si mangia in una trattoria vicino San Siro

Il nome denuncia l’età, ma la gestione è nelle mani di uno staff giovane che ne tramanda orgogliosamente la storia e la proposta. E non cambia di una virgola l'ambiente da "casa della nonna", come qualcuno l'ha definito tempo fa, con la sua atmosfera casereccia, la sala spesso affollata, i tanti cimeli calcistici. Già, perché La Pesa 1902, uno dei cinque locali insigniti del titolo di Campioni della tradizione sulla guida Lombardia - Il meglio die delle altre province 2025 del Gambero Rosso, è anche un ritrovo amatissimo per il pre o il post partita (e, nota di merito, è aperta 7 su 7). La strada infatti è quella per San, il design classicissimo, il menu profondamente lombardo e all'insegna di lunghe cotture, materie prime di prossimità, paste e salse fatte in casa o fatte preparare appositamente da artigiani fidati.