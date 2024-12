Sport.quotidiano.net - Giussano in semifinale. Blitz in Coppa a Settimo

Essere in corsa su due obiettivi. L’unica formazione brianzola che può dirlo è la Vis Nova, prima nel girone B di Promozione e ancora in lizza per la conquista dellaItalia di categoria che, giova ricordarlo, mette in palio un “posto“ in Eccellenza. E se per il campionato la strada è ancora lunga e le avversarie agguerrite (il Cantù San Paolo oggi è a -2, mordono il freno anche Lissone, Castello e Seregno), inil traguardo è molto vicino. Battendo in trasferta illa squadra allenata da Gabriele Raspelli si è guadagnata il pass per le semifinali. Ciò vuol dire che in ballo restano quattro squadre e tre gare che mancano al bersaglio grosso. Contro i milanesi, che viaggiano nei bassifondi del girone F ma hanno fin qui stupito in, è stato sufficiente un gol alla mezz’ora di Morotti che sfrutta una clamorosa indecisione dell’estremo portiere avversario per depositare la sfera in fondo al sacco.