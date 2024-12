Lanazione.it - Gesam Reti, oltre 2 milioni di utile: "Insieme possiamo crescere"

Cinquant’anni e non sentirli:Spa ha presentato ieri il Bilancio di Sostenibilità 2024, in concomitanza con i suoi primi cinquant’anni di attività, annunciando utili perdi euro e un fatturato superiore ai 12,5, larga parte del quale è rimasto sul territorio. Alla presentazione dei dati (in foto Alcide) che si riferiscono all’anno solare 2023, sono intervenuti il sindaco Mario Pardini, il presidente diSpa Marco Agnitti e la professoressa Angela Tarabella, ordinario di Scienze Merceologiche, Direttore Master Food Quality Management and Communication del Dipartimento di Economia e Management dell’Università di Pisa. "La presentazione di questo Bilancio di sostenibilità è molto importante per un’azienda come- spiega Agnitti - e mostra come con la sua attività, abbia portato una ricaduta complessiva di valore sul territorio ben maggiore del già importante dividendo arrivando ad una quota di quasi 11di valore complessivo di cuiseidistribuiti sulla nostra area vasta.