Genocidio e pulizia etnica Il rapporto di Amnesty e l’eterna battaglia sulle parole più gravi

Presentando ilsu Gaza diInternational, la sua segretaria generale, Agnès Callamard, ha dichiarato: “C’è unin corso. Non ci sono dubbi, non abbiamo nemmeno un dubbio dopo sei mesi di ricerca accurata”. Ilelenca una lunga serie di prove del suo assunto, dai bombardamenti sui civili e su scuole e ospedali, alle dichiarazioni dei governanti e dei responsabili militari israeliani, alla limitazione dell’assistenza primaria alla popolazione, alle continue evacuazioni forzate. Com’è noto, l’imputazione diera stata accolta come plausibile dalla Corte internazionale di giustizia, e là aspetta. Il Papa Francesco l’ha appena raccolta richiamandosi, per nicodemismo, a chi ha la competenza di indagare se a Gaza stia avvenendo un. Liliana Segre ha appena cercato di ridefinire le (due) condizioni che separano i crimini di guerra israeliani dal, e di difendere in extremis l’interdizione crollata.