Superguidatv.it - Era solo un messaggio prima di Natale, la recensione della commedia romantica natalizia

Addie è una chiropratica di New York che qualche tempodiviene lasciata dal suo storico fidanzato e scopre con amara sorpresa come questi sia pronto a sposarsi quasi subito con la sua nuova compagna. Proprio in quel periodo così convulso riceve casualmente unda un numero sconosciuto e iniziando a chattare scopre che appartiene a Maybel, un’anziana donna residente in una cittadina del Vermont. Le due si tengono in contatto al punto che quando scopre che Addie trascorrerà le feste da sola (il padre e il fratello vivono ormai in Australia), Maybel decide di invitarla per il 25 dicembre.In realtà in Eraundil’ospitante ha un duplice interesse, in quanto spera di “accasare” il primogenito James, che si trova spesso all’estero per lavoro. Quando Addie e James si incontrano tra loro scatta un reciproco colpo di fulmine, ma entrambi hanno paura di dichiarare i propri sentimenti e con lo scorrere dei mesi la potenziale relazione resta soltanto in uno stallo ipotetico.