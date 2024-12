Ilrestodelcarlino.it - Crimini della Germania nazista, dopo anni di battaglie, la svolta: ecco i risarcimenti alle famiglie

Ascoli, 6 dicembre 2024 –fa, quando gli avvocati Lucio Olivieri e il figlio Andrea, di San Benedetto, iniziarono la battaglia per ottenere idei dderivanti daidi guerra e contro l’umanità commessi dal Terzo Reich, sembrava cosa impossibile. Oggi, a distanza di(era il 2009 quando i legali iniziarono i primi processi nei tribunali di Ascoli, Fermo, Pesaro, Sulmona, Macerata, Isernia, L’Aquila e Cassino) il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha iniziato a versare le somme ai familiari delle vittime. Si tratta di circa 200 persone, per lo più figli di civili uccisi per rappresaglia e di soldati italiani deportati ine sottoposti a schiavitù nelle fabbriche del Terzo Reich. In Italia sono oltre 25.000 le vittime delle stragi naziste compiute tra l’8 settembre del 1943 e l’8 maggio del 1945, mentre i soldati deportati ine schiavizzati sono circa 650.